Полицейские в Добринке устроили концерт для своих женщин-коллег

Сегодня в ОМВД России по Добринскому району состоялось мероприятие, посвященное Международному женскому дню. Сотрудники полиции поздравили всех представительниц прекрасного пола с праздником, вручили им подарки и цветы.

Слова признательности за преданность выбранной профессии выразил врио начальника ОМВД Игорь Ростовцев. К поздравлениям присоединился и председатель Общественного Совета при ОМВД Юрий Шляхов.

А завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом. В нем приняли участие самодеятельный акустический коллектив «Акварели» под управлением Юрия Чернышова.