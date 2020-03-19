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Полиция вычислила женщину, которая распространяла в соцсетях фейковые новости о коронавирусе

3 минуты назад
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В частности — о многочисленных заболевших в Данковском районе

Сотрудники УМВД России по Липецкой области установили автора ложной публикации о коронавирусе.

В ходе проверки установлено, что жительница Липецка разместила в одной из социальных сетей информацию о многочисленных заболевших в Данковском районе. Это не соответствует действительности. Административные материалы направлены в судебные органы для рассмотрения и принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

Правоохранительные органы проверяют публикации в социальных сетях, устанавливают тех, кто распространяет недостоверную информацию. Авторы будут привлечены к ответственности по ст.13.15 КоАП РФ.

Санкции статьи предусматривают наказание в отношении граждан, должностных лиц и юридических лиц.

Управление МВД России по Липецкой области призывает жителей оставаться бдительными и доверять только официальным источникам информации.

Фото: липецкаяобласть.рф

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