Получить госуслуги можно дистанционно

Возможность получить услуги центров «Мои Документы» дистанционно имеют все жители Липецкой области. На сегодняшний день доступно около 100 наименований на Портале государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru, Портале государственных и муниципальных услуг Липецкой области pgu.admlr.lipetsk.ru и других электронных сервисах органов власти. Об этом сообщается на официальном сайте областного Уполномоченного многофункционального центра (УМФЦ).

Здесь можно найти подробный перечень услуг, электронные ресурсы, предоставляющие их, а также пошаговые инструкции, которые помогут достичь нужного результата. Кроме того, на сайте УМФЦ подробно объясняется, как подтвердить свою учетную запись в ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) для доступа ко всем услугам портала.

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции с 4 по 30 апреля 2020 года включительно центры «Мои Документы» Липецкой области приостановили работу. Предварительная запись в течение указанного периода осуществляться не будет. Консультации по вопросам предоставления государственных, муниципальных и иных услуг можно получить по телефону 8 (4742) 522-142 с понедельника по пятницу с 8 до 18 часов, сообщается на сайте УМФЦ.