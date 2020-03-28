Пособия и выплаты на детей будут переоформляться без предоставления документов от липчан

Сегодня на 35-й внеочередной сессии регионального парламента депутаты приостановили действие отдельных положений некоторых законов Липецкой области по вопросам социальной защиты населения. Это связано с необходимостью принятия мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Липецкой области.

До 1 октября 2020 года переоформление пособия на ребенка и ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего и последующих детей до достижения ребенка 3 лет будет происходить без предоставления документов и сведений от граждан.

Сегодня в регионе 33,5 тысячи семей с детьми получают меры социальной поддержки, для подтверждения права на которые требуется ежегодное переоформление.