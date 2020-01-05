Постреляли. Юноши и девушки из Добринского района соревновались в меткости

5 января в районном тире п. Добринка в рамках декады спорта и здоровья состоялись соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди юношей и девушек.

Среди юношей 1-е место занял Воропаев Лонгин (Добринская школа №2), серебряная награда досталась Ольховскому Михаилу (Дубовская школа), бронза у Афанасьева Максима (Добринская школа №2).

Среди девушек лучшей была Дорофеева Валентина (Лицей №1 п. Добринка), на втором месте Дорофеева Юлия (Лицей №1 п. Добринка), на третьем — Лесных Татьяна (Добринская школа №2).