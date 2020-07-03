Повышенное пособие по уходу за ребенком до полутора лет перечислят семьям в июле

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет с 1 июня 2020 года составляет 6752 рубля вне зависимости от очередности рождения малыша. Как сообщили в управлении социальной защиты населения Липецкой области, ранее минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет составлял 3375,77 рубля.

Неработающие родители получают это пособие по линии социальной защиты. В июле им перечислят выплату в новом размере, а родителям первых детей, которые ранее получали выплату в размере 3375,77 рубля, будет перечислена еще и доплата за июнь. В дальнейшем выплата в размере 6752 рубля будет приходить в полном размере по обычному графику – ежемесячно до 26 числа.

Для работающих родителей, по общему правилу, размер пособия по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка. Если эта сумма меньше минимального размера пособия, то она будет увеличена до 6752 рублей. Работающие родители, попадающие под эту категорию, получат в июле пособие за июнь в новом размере.

Для получения пособия по уходу за ребенком до полутора лет в новом размере как работающим, так и неработающим родителям никаких документов собирать не нужно. Начисление произойдет в автоматическом режиме, уточнили в управлении соцзащиты.

В отличие от пособия по беременности и родам, которое выплачивается только матери малыша, пособие по уходу за ребенком до полутора лет могут получать и другие родственники, в частности отец или бабушка. Главное – что они фактически осуществляют уход за ребенком и поэтому лишены возможности получать заработную плату или иной доход.

Если за малышом ухаживают двое или несколько родственников, право на пособие получает кто-то один по их выбору. Право на пособие по уходу за ребенком сохраняется при работе во время отпуска на условиях неполного рабочего времени или на дому.