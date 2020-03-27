Пожарные тушили загорания сухой травы на ст. Хворостянка и в Средней Матренке

Вчера, 26 марта, в 16 часов, на пульт связи ОПСП № 13 поступило сообщение о загорании сухой травы у ст. Хворостянка. К моменту прибытия пожарных огнем была охвачена площадь в 120 квадратных метров. Загорание ликвидированно. Пострадавших и ущерба нет. Предполагаемая причина пожара в настоящий момент устанавливается.

Днем ранее спасателям пришлось выезжать еще на один вызов. Сухая стерня загорелась в Средней Матренке и существовала угроза распространения огня на жилые дома. К моменту прибытия пожарного расчета огонь охватил 100 квадратных метров земли. Загорание ликвидированно. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара устанавливается. Ущерба нет.

В управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области напоминают, что за сжигание травы и мусора существует административная ответственность.

Не бросайте окурки, спички на обочине дорог, вдоль автотрасс, в лесу, на поле, в результате могут сгореть целые луга, лесные массивы. Вместе с тем, во время горения мусора и других отходов, в атмосферу выделяется огромное количество опасных веществ, отравляющих своим содержанием природную среду.

не поджигайте сухую траву;

не бросайте на землю горящие спички и окурки;

не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их непотушенными;

не разрешайте детям играть с пожароопасными предметами;

вокруг своего участка скосите сухую траву;

предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны;

после выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в администрацию населенного пункта, лесничество.

Будьте бдительны и внимательны по отношению к себе, людям, которые живут рядом с вами, к окружающей вас природе. Если вы стали свидетелем поджога сухой травы, немедленно сообщите об этом по телефону 01, 101 или 112.