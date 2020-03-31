Пожилые люди не останутся без помощи в режиме самоизоляции

Текущую неделю президент страны Владимир Путин объявил нерабочей с сохранением заработной платы. Кроме того, президент попросил граждан с предельным вниманием отнестись к рекомендациям врачей и органов власти.

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Одна из таких настоятельных рекомендаций – поберечь пожилых людей. Как будут работать службы соцзащиты, журналистам областных СМИ рассказали в Центре соцзащиты населения по городу Липецку.

– Соцработники будут приходить к подопечным по прежнему графику. Время посещений сиделок не изменится. При этом отделения соцзащиты будут работать в режиме консультаций. Мы не закрываемся, но переходим на методы работы, которые позволят нашим гражданам избежать возможного заражения, – пояснил директор центра Владимир Бутов.

При этом он уточнил, что работа центров соцзащиты в режиме консультаций не предусматривает личного приема – решить проблему жители смогут по телефону или через портал Госуслуг.

Многие льготы продлеваются автоматически. Если же ситуация потребует незамедлительного участия заявителя, то к нему домой прибудет мобильная группа.

Владимир Бутов сообщил, что в распоряжении у соцработников есть переносное оборудование, с помощью которого можно сделать копию документов. Речь идет о льготах, заявления на которые можно подать в определенные дни, а не в течение месяца.

Во всех остальных случаях липчан просят проявить понимание и перенести визит в отделения на более удачный период.

«Нам сейчас звонят и спрашивают, можно ли прийти в течение нерабочей недели – у многих появится свободное время. Мы просим перенести внимание со слова «нерабочий» на понятие «противокарантинный», ведь с этой целью дают каникулы. И объясняем, что будем работать, но дистанционно», – объяснили специалисты соцзащиты.

Сиделки подопечных не оставят

Что касается пожилых, пользующихся услугами соцработников, то к ним будут приходить как прежде – дважды в неделю. Однако режим посещения уже изменился, и причина тому – противоэпидемические меры.

Но есть момент, который волнует родственников лежачих больных. Из-за этого сейчас идут звонки в соцзащиту даже из других городов. Журналистов успокоили: в «каникулы» сиделки будут работать по прежнему графику, подопечных без внимания никто не оставит.

В отделах соцзащиты уже начали получать заказы от пожилых людей, которые находятся на самоизоляции. Для таких посещений разработан отдельный алгоритм действий. Мобильная группа приходит по указанному адресу, ей хозяева выдают деньги на лекарства и продукты, которые необходимо купить. После того как покупки доставят к двери, необходимо будет подписать акт выполненных работ. Обращаем внимание, что сама услуга остается бесплатной.

Пожилым людям, желающим получить бесплатную помощь с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости, можно позвонить по «горячему телефону» Общероссийского народного фронта 8-800-200-34-11, который пришлет добровольцев. Колл-центр работает в круглосуточном режиме. По этому же телефону могут записаться и желающие стать волонтерами. Ограничение – возраст до 40 лет.