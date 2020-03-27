Прадед-милиционер выполнил долг до конца

К нам в редакцию продолжают приходить люди и приносить сведения о своих родственниках, участниках Великой Отечественной войны, а также присылают то же самое по почте. Вот, что рассказала о своём прадеде сотрудница полиции Юлия Геннадьевна ДАНИЛОВА, наша землячка, проживающая сейчас в Липецке.

(Выше: последнее совместное фото супругов Евдокии и Михаила Севрюковых)

«Великая Отечественная война не обошла стороной и мою семью. Через десять дней после её начала боевые действия развернулись на территории Калининской области (в её довоенных границах). Там и жили тогда мои родственники. Так, 22 июня 1941 года моему прадеду по отцу Михаилу Родионовичу Севрюкову, родившемуся в 1908-м, было 33 года. Он к тому моменту служил в милиции, был участковым.

Буквально через неделю, к июлю 1941-го, 25 процентов личного состава калининской милиции было призвано в армию. А в сентябре в Калинине сформировали сводный Истребительный полк в составе шести батальонов численностью 1700 человек, в них входил и мой прадед. По рассказам прабабушки Евдокии Ивановны, для членов батальонов предусматривалось вооружение: канадская винтовка со 120 патронами и две гранаты.

Вскоре из прифронтовой полосы началась эвакуация мирного населения в тыловые районы страны. В этот момент и уехала моя прабабушка из города с двумя малолетними девочками к своей родной сестре Марии в Липецкую область, в д. Прудки Добринского района. Она была беременной ещё третьим ребенком — моей бабулей Любовью Михайловной Коровиной.

Дочка Любовь Михайловна никогда не видела своего отца, погибшего в 1941-м.

В деревне 2-я Александровка (Прудки) прабабушка прожила всю оставшуюся часть жизни (трудилась, куда ни пошлют, в совхозе «Добринский», какой потом возглавил её внук Геннадий, а мой папа).

Вдова Евдокия Ивановна трудилась и дома, и в поле не покладая рук.

Прадеду не доведётся узнать про горькую участь его старших дочек: по дороге из Калинина обе в поезде заболели воспалением легких и по приезде скончались.

Раечка — одна из девочек, дочек Евдокии, умерших после тяжёлой военной дороги.

И не узнает он никогда, что родится третья, а потом у неё — трое детей, у тех после — его четверо правнуков.

Вдова Евдокия Ивановна с внуками Натальей и Геннадием.

14 октября немцы ворвались в Калинин, какой подвергался непрерывным бомбардировкам. Бомбились городские кварталы, фабрики и заводы, мосты и переправы через Волгу. Город горел, гибли люди. Враг рвался к Москве. 17 октября Калинин полностью перешёл под контроль немцев. В период его обороны погибло более 20 000 бойцов Красной Армии.

Погиб и мой прадед 20 октября 1941 года, об этом упомянуто в Книге Памяти Тверской области, на странице 312.

Участковый милиции М.Р. Севрюков сложил голову в борьбе с фашистами за родной город Калинин в 1941-м году.

Мы проделали большую работу, чтобы найти и уточнить эти сведения, такие важные для семейства и наших последующих поколений. Будучи милиционером, он выполнил долг перед Родиной до конца. Захоронен в Братской могиле на Волынском кладбище в Твери. Я со своей семьёй собираюсь туда поехать, почтить память прадеда и поклониться месту его захоронения».

Памятник погибшим в Твери. В этой братской могиле вместе с другими бойцами похоронен Севрюков М.Р.

Записала Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.