Предприниматели пообещали «закрыть» долги перед районным бюджетом до Нового года

Под председательством главы Добринского района Сергея Москворецкого сегодня прошло очередное заседание межведомственной комиссии по вопросам легализации трудовых отношений и заработной платы, своевременности и полноты уплаты налога на доходы физических лиц и арендной платы за землю в хозяйствующих субъектах муниципального района.

На заседание пригласили руководителей крестьянских и фермерских хозяйств, предприятий, а также индивидуальных предпринимателей, ведущих бизнес на земле, имеющих задолженность по уплате налогов на доходы физических лиц и низкую заработную плату. Такие действия работодателей ведут к росту социальной напряженности. Все приглашенные на заседание работают в разных сферах, но их объяснения были одинаково неубедительны. Заслушав их доводы, комиссия рекомендовала МИФНС России № 1 по Липецкой области продолжить совместную работу по легализации трудовых отношений и заработной платы, своевременности и полноты уплаты НДФЛ. Работодателям направили предложение о необходимости поднять заработную плату наемным работникам до уровня не ниже среднего по отрасли.

«После беседы приглашенные обязались в ближайшие до Нового года дни полностью «закрыть» налоговые обязательства перед районным бюджетом», — поделился результатами встречи Сергей Москворецкий.

Глава региона Игорь Артамонов держит под личным контролем вопросы легализации и повышения заработной платы наемным работникам.

«Необходимо сделать анализ зарплаты по отраслям, выявить и разобраться с собственниками, которые не платят или используют «серые» схемы», — считает Игорь Артамонов.