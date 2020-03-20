Предприятия Липецкой области наращивают производство тепличных овощей

Объёмы производства овощей закрытого грунта растут в Липецкой области. С начала этого года в регионе уже произведено 27,6 тыс тонн тепличных овощей. Большая часть собранной продукции приходится на огурцы – 20,2 тыс тонн, томатов выращено 7,3 тыс тонн. Также получено 69 тонн баклажанов.

«Мы поставили перед собой амбициозную задачу – стать первыми. И вот по итогам 2019 года Липецкая область вышла на первое место в стране по сбору тепличных овощей», – сообщил начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих.

Сбор овощей ведут четыре тепличных комплекса, расположенные в Данковском, Елецком, Хлевенском и Усманском районах. Общая площадь теплиц с круглогодичным циклом выращивания в 2019 году достигла 200 гектаров.

Регион ежегодно ставит рекорды по сбору овощей закрытого грунта. В 2019 году в Липецкой области было получено 109,8 тыс тонн овощей. Это больше чем на 30% превышает аналогичный показатель прошлого года. Аграрии региона не останавливаются на достигнутом. До конца этого года два тепличных комплекса планируют ввести в эксплуатацию дополнительные площади.

«Агропромышленный комплекс сегодня в числе наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Но при этом сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту человеческих рук, богатство липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников области».