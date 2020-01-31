Общество

Председатель общественного совета оценил работу дежурной части добринской полиции

52 минуты назад
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Председатель общественного совета при ОМВД России по Добринскому району Юрий Шляхов посетил изолятор временного содержания ОМВД, чтобы проверить соблюдение требований законодательства по условиям содержания граждан в изоляторе. При осмотре помещений также присутствовал начальник ИВС В.В. Хованских.

Пообщавшись с содержащимися в изоляторе гражданами, Юрий Александрович не выявил замечаний и жалоб на действия сотрудников полиции и условия содержания.

Также была оценена организация работы дежурной части отдела, оперативность и грамотность его сотрудников. Особое внимание Ю. Шляхов обратил на наличие информационных стендов с нормативно-правовыми актами.

Председатель общественного совета остался доволен результатами проверки и дал высокую оценку работе сотрудников дежурной части, сообщает УМВД России по Липецкой области.

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