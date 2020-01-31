Председатель общественного совета оценил работу дежурной части добринской полиции

Председатель общественного совета при ОМВД России по Добринскому району Юрий Шляхов посетил изолятор временного содержания ОМВД, чтобы проверить соблюдение требований законодательства по условиям содержания граждан в изоляторе. При осмотре помещений также присутствовал начальник ИВС В.В. Хованских.
Пообщавшись с содержащимися в изоляторе гражданами, Юрий Александрович не выявил замечаний и жалоб на действия сотрудников полиции и условия содержания.
Также была оценена организация работы дежурной части отдела, оперативность и грамотность его сотрудников. Особое внимание Ю. Шляхов обратил на наличие информационных стендов с нормативно-правовыми актами.
Председатель общественного совета остался доволен результатами проверки и дал высокую оценку работе сотрудников дежурной части, сообщает УМВД России по Липецкой области.
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