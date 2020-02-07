Представители администрации выступили с инициативой о присвоении Липецку звания «Город трудовой доблести»

Липецк претендует на почётное звание «Город трудовой доблести». Об этом говорилось на заседании областного Совета «Победа» в администрации региона. В нем участвовали представители власти, общественных и ветеранских организаций. Заседание провёл глава региона Игорь Артамонов.

Как рассказали представители администрации Липецка, выступившие с инициативой о присвоении звания городу, во время войны в Липецке работали госпитали, формировались танковые части, ремонтировалась военная техника, люди трудились в тылу. Документы, подтверждающие эти факты, сейчас собираются в Государственном архиве. Также на заседании Совета обсудили подготовку и проведение мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы.

«В год памяти и славы мы запланировали более 400 тематических акций. Регион присоединится к всероссийским проектам «Сад Памяти», «РиоРита – радость Победы», «Свеча памяти», «Песни памяти на стадионах», «Без срока давности», «Лица Победы», «Памяти Героев», «Великое кино Великой страны», запланированы и областные акции во всех районах», — рассказал Игорь Артамонов.

Все желающие смогут поучаствовать в эстафете Победы и пробежать от Липецка до Ельца 75 километров. Дистанция будет поделена на километровые участки.

«75-летие Великой Победы требует тщательной особой подготовки. Необходимо усилить остроту и важность всех акций, подготовить план установки мемориалов памяти, верчения медалей ветеранам. Будем строго контролировать, как выполняются все поручения, как идет подготовка к празднику», — отметил Игорь Артамонов.