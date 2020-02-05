Представители Липецкой области участвуют в международной выставке «АГРОФАРМ-2020»

Делегация Липецкой области принимает участие в Международной выставке племенного дела и технологий для производства и переработки продукции животноводства «АГРОФАРМ-2020». В состав делегации вошли представители регионального управления сельского хозяйства, Центра компетенций АПК и фермеры.

Экспозиция в эти дни работает в Москве на ВДНХ. Программой предусмотрено множество деловых встреч, мастер-классов, панельных дискуссий, научно-практических конференций, круглых столов, секций. Предваряющая официальное открытие выставки форсайт-сессия «Сельское хозяйство в России 2020-2025: взгляд в будущее» призвана сформировать экспертное видение ключевых аспектов развития отрасли и смоделировать ее будущее на период 2020-2025 годы.

Международная выставка на ВДНХ более 13 лет формирует комфортную бизнес-среду для отечественных и зарубежных производителей всех направлений животноводства и сопутствующих отраслей, оборудования и технологий, специалистов агрохолдингов и фермерских хозяйств. Впервые на «АГРОФАРМ-2020» заявлена тематическая зона «Бизнес-школа фермера», сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области. Все желающие смогут получить здесь актуальную информацию и консультации от ведущих игроков рынка, в числе которых корпорация «МСП», «Россельхозбанк», Х5 Retail Group, АКОРТ.