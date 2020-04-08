Представители сфер ЖКХ, транспорта и ресурсоснабжающих организаций обсудили решение проблем жителей области

Рабочее совещание с представителями сфер ЖКХ, транспорта и ресурсоснабжающих организаций провел глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Главной темой встречи стало решение насущных проблем жителей региона, по которым поступают обращения на горячие линии коммунальных служб и других ведомств, отвечающих за жизнедеятельность области.

«Меры поддержки в период действия режима самоизоляции приняты, но претензий все равно много. Значит, работа проводится недостаточно эффективно. Необходимо направить максимум усилий на то, чтобы помочь людям решить их проблемы», – потребовал Игорь Артамонов.

В ходе совещания отмечалось, что жители региона и организации, обеспечивающие жизнедеятельность, освобождаются от начисления пеней за просрочку коммунальных платежей до 1 января 2021 года. Такое решение в Липецкой области приняли одними из первых в стране. Теперь аналогичный законопроект одобрен на федеральном уровне. Кроме того, отменяется отключение ресурсов за неуплату. Мера касается и той части населения, кто уже получил уведомление об отключении. При этом обязательства по оплате поставленных коммунальных ресурсов сохраняются. Для незаконных пользователей водоснабжения отключения не отменяется, так как они забирают ресурс у остальных жителей.

Подчеркивалось, что потребители могут воспользоваться онлайн-сервисами. Такими, как официальные сайты компаний, мобильные приложения, личные кабинеты. Передача показаний приборов учета энергоресурсов возможна и по телефону. Демонстрируются информационные памятки с телефонами ресурсных организаций по телевидению и в социальных сетях. Ресурсоснабжающие организации также могут предоставить возможность рассрочки оплаты за ЖКУ в индивидуальном порядке.

Сейчас все плановые работы приостановлены. Специалисты проводят только аварийно-восстановительные работы в части электро-, тепло-, газо- и водоснабжения. Заявки принимает ЕДС и непосредственно поставщики услуг.

Фонд капремонта также приостановил начисление пени по оплате взносов для всех граждан. Кроме того, фонд готов предоставить беспроцентную рассрочку на погашение образовавшейся задолженности по уплате взносов на капремонт срокам на один год. При этом пени на долг не будут начисляться весь период рассрочки.

На совещании говорилось, что Жилищный кодекс дает регионам полномочия снизить уровень взноса до нулевого на определенный период. Однако такие решения должны быть серьезно взвешены, отмечают эксперты. Полное отсутствие платежей за любой период создаст дефицит средств, который должен быть впоследствии покрыт либо за счет увеличения уровня взноса, либо сокращением объемов работ.

При этом в Липецкой области есть инструмент адресной поддержки граждан, это льготы в размере 50% на оплату коммунальных услуг ветеранам труда, труженикам тыла, ветеранам войны, инвалидам, многодетным и малоимущим семьям. Субсидии будут предоставлять, несмотря на наличие задолженности, образовавшейся в период пандемии с 28 марта до 14 апреля 2020 года.

Особое внимание на совещании уделялось уборке и дезинфекции многоквартирных домов. С 1 по 6 апреля Государственная жилищная инспекция Липецкой области провела выездные проверки 1314 жилых зданий, за которые отвечает 91 управляющая компания. Приоритет инспекторы расставляли на основе комментариев жителей на сайтах региональных СМИ, в популярных пабликах и соцсетях.

За шестидневный рейд сотрудники установили, что большинство управляющих компаний проводят уборку подъездов согласно рекомендациям Роспотребнадзора, хотя в перечень работ УК не входят затраты на дезинфекцию помещений с такой периодичностью. В 140 многоквартирных домах, большинство из которых не имеют управляющих компаний, инспекторы обнаружили, что подъезды не убраны и не продезинфицированы. По данным фактам принимаются меры реагирования. Результаты обследований направляются в Роспотребнадзор. По вопросам уборки и дезинфекции подъездов необходимо обращаться в управляющую компанию, ЕДС и ГЖИ.

Игорь Артамонов поставил задачу в кратчайшие сроки определить управляющие компании тем жилым зданиям, которые сейчас их не имеют. «У каждого дома должна быть обслуживающая организация, везде нужна уборка и дезинфекция», – потребовал Игорь Артамонов.

Проанализировали участники совещания и ситуацию с транспортным комплексом региона. Решение об ограничении движения общественного транспорта принималось на основании снижения пассажиропотока до 80%. Сейчас на ряде маршрутов области введены временные изменения по количеству рейсов. При этом движение по основным автомагистралям сохраняется: между всеми районными центрами и Липецком. В областном центре работают все маршруты.

В девяти районах области главы приняли решение приостановить автобусное сообщение. С 6 апреля движение по обращениям жителей было восстановлено в городах Грязи и Усмань. По вопросам других маршрутов необходимо обращаться к регулятору – управлению дорог и транспорта Липецкой области (межмуниципальные маршруты), в администрации районов/городов (внутримуниципальные маршруты).

С 1 апреля временно отменены автобусные перевозки по маршруту Липецк-Москва-Липецк, Елец-Москва-Елец по инициативе перевозчиков. Прекращено авиасообщение Липецк-Москва и обратно. Полеты в Санкт-Петербург проходят по расписанию. Железнодорожное сообщение не ограничено. Поскольку основная масса пассажиров на садоводческих маршрутах – это люди пожилого возраста, то в целях минимизации рисков принято решение не запускать работу маршрутов до улучшения эпидемиологической обстановки.

Приказом управления дорог и транспорта региона введен масочно-перчаточный режим на общественном транспорте и такси. Контроль за исполнением приказа ведет штат контролеров. Информация о количестве нарушений фиксируется. Однако некоторые пассажиры игнорируют необходимую меру защиты, подвергая опасности других ответственных жителей региона. Обеспечивать средствами индивидуальной защиты липчан, которые сейчас трудятся, должны работодатели.

У всех перевозчиков есть необходимый запас специальных моющих составов: перед каждой сменой осуществляется мойка и проветривание транспорта. В автобусах находятся графики дезинфекции. На автовокзале «Липецк» организован пункт дезинфекции. С 3 апреля ежедневно обрабатывается около 400 остановочных павильонов гипохлоридом натрия. Влажная уборка тротуаров и дорог проходит во всех муниципальных районах и городских округах.

Отмечалось, что запрет на оплату проезда в общественном транспорте наличными деньгами не введен, но все же лучше отказаться от этого способа оплаты. Транспортные карты позволяют экономить и существенно сокращают вероятность распространения коронавирусной инфекции. Пополнить и купить транспортные карты можно в «зонах 24» ПАО «Сбербанк» или в пунктах актуализации (например, автовокзал). В наличии имеется достаточное количество карт.