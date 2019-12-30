Представители управления экономики Липецкой области вошли в состав жюри Всероссийского образовательного проекта в «Артеке»

Представители управления экономики администрации Липецкой области и Лебедянского района приняли участие в качестве экспертов и членов жюри Всероссийского образовательного проекта «Территория развития – городская среда» в «Артеке». Одно из важных направлений программы в этом году – стратегическое планирование.

Артековцы под руководством педагогов создали стратегии развития городов и районов, а затем представили проекты сверстникам и жюри. Главным инструментом работы стал SWOT-анализ. Юные стратеги учились объективно оценивать сильные и слабые стороны той или иной территории, видеть риски и перспективы. Основываясь на результатах анализа, для каждого из предложных поселений ребята создали миссию, выбрали стратегические направления развития и предложили несколько конкретных мероприятий, направленных на достижение общей цели. Так, например, Лебедянский район Липецкой области артековцы предложили развивать как мощный аграрный центр.