Премия Замятина присуждена молодому поэту Александру Лошкареву

Премия Е.И. Замятина присуждена молодому поэту Александру Лошкареву. Соответствующее решение приняли депутаты облсовета на очередной 42-ой сессии. Александр Лошкарев удостоен награды за поэтический сборник «О неслучайностях земных».

Это первая книга Александра Лошкарева. Ее издание стало возможным благодаря победе молодого липецкого автора в Межрегиональном литературном турнире «Библиотека открывает таланты».

Премия для поощрения молодых писателей была учреждена в Липецкой области в 2015 году — в Год Литературы. Она присуждается одному автору 1 раз в два года. Размер поощрения 25 тысяч рублей.