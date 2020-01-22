Президент России осмотрел соцобъекты Усманского района

Сегодня во время рабочей поездки в Липецкую область Президент РФ Владимир Путин посетил Усманский район. Глава государства побывал в новой детской поликлинике районного центра и в школе искусств, а также ознакомился в ходом строительства корпусов новой школы, которую планируется ввести в эксплуатацию к сентябрю 2020 года.

Владимир Путин и глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов осмотрели врачебные кабинеты и другие помещения медицинского учреждения, построенного в рамках национального проекта «Здравоохранение». На возведение поликлиники площадью 1050 квадратных метров было израсходовано 70 млн рублей. Из них федеральные средства составили 50,4 млн, региональный бюджет выделил 19,6 млн рублей. Медучреждение создано с учетом федерального проекта «Бережливая поликлиника».

«Усмань — небольшой город, но развитие очень хорошее. Здесь должное внимание уделяется медицине. Поликлинику построили за пять месяцев, это удивительно! Умная поликлиника получилась. Работа достойная похвалы и тиражирования в других регионах», – сказал в ходе осмотра медучреждения Владимир Путин.

Сейчас Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности из российских регионов, темой которой стали меры социальной поддержки граждан, озвученные в послании Федеральному собранию.