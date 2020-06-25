Президент России отметил липецкого производителя медицинских изделий как одного из самых эффективных в стране

В ходе ВКС с представителями отраслей экономики, противостоящих распространению коронавируса, Владимир Путин отметил и поблагодарил предприятия, оперативно перепрофилировавшиеся на борьбу с вирусом. В их числе представитель малого бизнеса из Липецка, производитель одноразовых защитных масок ООО «МИСОН».

При поддержке региона и Фонда развития промышленности предприятием «МИСОН» инвестировано 10 миллионов рублей в расширение производства. Это позволило довести выпуск одноразовых масок с трех тысяч до десяти тысяч в сутки.

Налажено производство защитных костюмов из нетканого материала для нужд медицинских учреждений, агропромышленных и пищевых предприятий. Ежедневно выпускается порядка пяти тысяч костюмов, которые поставляются в избирательные комиссии Липецкой области, ОГУП «Липецкфармацию» и медицинские учреждения города и области.

Изначально ООО «МИСОН» специализировалось на производстве текстильной продукции для отелей и гостиниц. С началом эпидемии коронавируса и полной остановкой туристической отрасли в течение нескольких недель перепрофилировалось на выпуск масок, а затем защитных костюмов. За счет этого предприятие не только избежало банкротства и сокращения штата, но и дополнительно приняло 20 сотрудников.

В кратчайшие сроки были поданы документы на регистрацию медицинских изделий. В результате ООО «МИСОН» — единственная в Липецке компания, получившая регистрационное удостоверение Росздравнадзора на производство медицинских масок.

Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с представителями различных отраслей экономики отметил, что серьезным заделом в повышении эффективности работы предприятий, столкнувшимися с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции, стали подходы, апробированные в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». В частности, глава государства подчеркнул важность устранения неэффективных производственных процессов и внедрения методов бережливого производства. В качестве примера названо предприятие Липецкой области.

«Мы видим, что благодаря новым подходам, которые вы и ваши коллеги внедряете, кратно увеличился выпуск средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования, лекарств. Это не просто цифры статистики или сухие показатели эффективности. Это сохраненное здоровье и спасенные человеческие жизни», — подчеркнул глава государства.