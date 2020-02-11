Приглашают к участию архитекторов. В Липецке объявили конкурс на лучший проект дома

Архитекторы могут принять участие в проектировании многоквартирного жилого дома по ул. Интернациональная, 52. Как сообщает региональное управление строительства и архитектуры, АО «ДСК» объявило о конкурсе на лучшее планировочное решение многоквартирного жилого дома с подземной стоянкой. Земельный участок площадью 2375,52 кв.м, расположен в границах территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами в центре Липецка и важное градостроительное значение в формировании панорамы правого берега реки Воронеж.

Планируется, что дом будет построен с переменной этажностью — от восьми до двенадцати этажей, общей жилой площадью в 3800 кв.м. Предусмотрена подземная парковка. Проект выполняется в соответствии с техническим заданием. Цель конкурса — создание прогрессивного, экологически устойчивого, доступного жилья, отвечающего современным требованиям к обеспечению комфорта и безопасности жилой среды и выполненного с применением передовых строительных технологий.

Проектные предложения архитекторов должны быть выполнены в формате концептуальных эскизов объемно-планировочного решения объекта. Для участия в конкурсе количество представляемых конкурсных проектов от каждого отдельного автора или авторского коллектива не ограничено. При этом участниками конкурса должна учитываться сложившаяся застройка квартала, ограниченного улицами Ленина, Гагарина, Интернациональной и Пролетарской. С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке: http://usia48.ru/?p=3419

Фото: администрация Липецкой области.