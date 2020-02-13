Приюты, стерилизация и разрешения на отлов. Депутаты облсовета думали, как быть с бездомными животными

Комиссия областного Совета депутатов рассмотрела изменения в Закон «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных». Документом расширяются полномочия органов местного самоуправления в этой сфере в связи с изменениями в федеральном законодательстве.

Как сообщил начальник управления ветеринарии Липецкой области Александр Голенских, до сих пор были предусмотрены только отлов, содержание и усыпление бродячих животных. Сегодня предполагается возврат потерявшихся животных их владельцам, поиск новых хозяев для бездомных собак и кошек, а также возвращение их в естественную среду.

— После отлова безнадзорное животное будет помещаться в приют, его осмотрит ветврач, если собака здорова, ее стерилизуют и пометят биркой. Мы предполагаем, что до 60% животных после всех этих процедур можно будет вернуть в естественную среду обитания, — рассказал во время заседания комиссии Александр Голенских. – Больные и агрессивные собаки останутся в приютах. При этом, право на отлов безнадзорных собак, получат те предприниматели, у которых есть возможность помещать животных в специальные приюты.

По словам главного ветеринара, сейчас в нашем регионе действуют два таких приюта, один из них рассчитан на содержание 600 животных одновременно. Есть еще несколько волонтерских организаций, которые занимаются этим. По расчётам специалистов, отлов и вакцинация животных в какой- то степени стабилизует ситуацию с бешенством в Липецкой области, переносчиками которого являются в том числе и безнадзорные собаки и кошки.

Члены комиссии поинтересовались у авторов законопроекта, планируется ли единый подход в работе по отлову таких животных во всех муниципалитетах. Александр Голенских сообщил, что сейчас управление ветеринарии разрабатывает порядки отлова и деятельности приютов для животных.

Депутат Оксана Глотова спросила, как будет определяться, не агрессивное ли животное и не опасно ли его возвращать на улицу. Руководитель управления ветеринарии ответил, что такое решение будет приниматься специальной комиссией, в которую войдут ветврачи. Агрессивные животные останутся жить в приютах.

Также Александр Голенских сообщил депутатам, что пока в нашей области нет государственного приюта для бездомных животных, но развиваются частные и предпринимателям интересно это направление.