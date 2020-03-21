Про дороги, автобус и воду. О чем еще говорили на сельском сходе в Березнеговатке?

СХОД НАЧАЛИ С НАГРАЖДЕНИЯ

В этом году сельский сход граждан в Березнеговатском поселении проходил в недавно построенном сельском клубе. Несмотря на то что зрительный зал этого очага культуры рассчитан на 100 человек, заполнен он был не весь. Это объясняется рядом причин: прежде всего, сход проходил в рабочий день, во-вторых, территория сельсовета довольно приличная, и не у всех жителей Георгиевки или Белоносовки (особенно пожилого возраста) есть возможность посетить это ежегодное мероприятие. Но не стоит думать, что просьбы жителей этих населенных пунктов остались без внимания.

Их пожелания в адрес районного руководства в лице заместителя руководителя муниципалитета Олега Малыхина и гравврача Добринской районной больницы Лилии Самошиной высказала сама глава поселения Татьяна Пчельникова.

Сход в Березнеговатке открылся концертом работников районного Дома культуры, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и вручением юбилейных медалей. В поселении их получат 22 человека. На сход в силу возраста прибыли всего четверо, остальным награды вручат на дому.

ЧТО СДЕЛАНО?

Т.Л. Пчельникова отметила, что сделать удалось немало, но и впереди работы хватает. И здесь все зависит от наполняемости сельской казны.

В 2019 году удалось отсыпать улицу Майский Рассвет в Березнеговатке, запустить в эксплуатацию новую скважину в д. Матвеевке. Несмотря на это, проблема с водой все равно осталась. Жители жаловались на перебои с водой, ее качество и слабый напор. В водоканале селянам пояснили, что будет проводиться ремонт башни в Матвеевке, где установят частотный преобразователь. Вопрос с водоснабжением должен будет решиться.

Сельская администрация также занималась опиловкой деревьев на кладбищах в Лебедянке и Белоносовке, благоустройством места отдыха на пруду Новый Орошаемый, заменой старых лампочек на энергосберегающие, установкой дополнительных светильников.

Сельская власть поддержала инициативу членов клуба пожилых людей «Еще не вечер» при Лебедянской библиотеке и отремонтировала молельную комнату в административном здании.

Ее освятили по всем церковным канонам, и теперь пожилые люди каждый месяц приходят сюда помолиться.

Около нового Дома культуры в Березнеговатке была благоустроена парковая зона. Здесь появились удобные лавочки, уличные тренажеры, детская игровая площадка, высажены деревья.

В Матвеевке капитально отремонтировали памятник погибшим в Великой Отечественной войне односельчанам, в Лебедянской библиотеке вставили новые оконные блоки.

В поселении занимались ликвидацией несанкционированных свалок в Березнеговатке и Лебедянке. Многие мероприятия в поселении проходят при активном участии самих сельских жителей, которые выходят на субботники, участвуют в праздниках. Налажен взаимный диалог власти с местными спонсорами.

ПЛАНЫ НА ТЕКУЩИЙ ГОД

В планах на текущий год отсыпать шлаком улицы Садовую и Полевую в Березнеговатке. Заявки на них в районную администрацию уже поданы.

В Березнеговатке появится новый памятник погибшим односельчанам, для этого уже готова проектно-сметная документация, а в Лебедянке отремонтируют обелиск.

Продолжится благоустройство места отдыха на пруду Новый Орошаемый, а также кладбищ поселения. В Георгиевку, Матвеевку и Белоносовку закуплены дополнительные уличные светильники. В Березнеговатке по программе модернизации уличного освещения новые светильники появятся на улицах Садовой, Корнева, Луговой и частично на Центральной благодаря тому, что удалось войти в областную программу по модернизации и реконструкции объектов наружного освещения.

Будут установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов и под них сделаны специальные площадки.

В Лебедянке должна появиться новая скважина.

ДОРОГА НУЖДАЕТСЯ В ХОРОШЕМ РЕМОНТЕ

Озвучив результаты работы и планы на будущее, Татьяна Пчельникова от имени жителей попросила представителей районной власти решить вопрос по участку автодороги Лебедянка — Белоносовка, которая нуждается в капитальном, а не ямочном ремонте. Другая просьба селян — возобновление отмененного в некоторые дни автобуса до Белоносовки. Эти проблемы были занесены в протокол схода и будут решаться на районном уровне с профильными службами.

Роман ПАНОВ.

Фото автора.