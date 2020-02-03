Проблемы подготовки кадров обсудили на региональной конференции в Липецке

Актуальные проблемы подготовки кадров и перспективы взаимодействия работодателей с учреждениями образования обсуждались в областном центре. В Липецке прошла региональная конференция, посвящённая развитию национальной системы квалификаций. В ней приняли участие представители органов власти, руководители крупных предприятий и профессиональных образовательных организаций, эксперты центров оценки квалификаций.

Работу конференции открыл руководитель Липецкой области. Игорь Артамонов подчеркнул, что обеспечение предприятий региона качественными трудовыми ресурсами крайне важная задача. Для этого необходимо вести постоянный и продуктивный диалог власти и бизнеса.

«Мы отмечаем неудовлетворённость работодателей качеством подготовки молодых специалистов, – отметил Игорь Артамонов. – К этому, в частности, приводит недостаточное взаимодействие учебных заведений с предприятиями. Сегодня у нас есть большая возможность решить эту проблему или, как минимум, серьёзно продвинуться в её решении с помощью национальной системы квалификаций».

Национальная система квалификаций включает новый набор требований работодателей к качеству подготовки кадров, что в перспективе должно решить проблему кадрового голода на предприятиях.

«Национальная система квалификаций включает новую систему требований работодателей к качеству подготовки кадров. Это приходит на смену старым квалификациям советского периода и отвечает современным потребностям работодателей. Это сигнал – что нужно бизнесу от рынка труда», – прокомментировал генеральный директор АНО «Национальное агентство развития квалификаций» Александр Лейбович.

Глава региона Игорь Артамонов подчеркнул, что особая роль будет отведена учреждениям среднего профессионального образования, которые в настоящее время готовят недостаточное количество специалистов, способных работать на современном производстве.