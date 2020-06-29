Пробный ЕГЭ прошел в штатном режиме

Пробный Единый государственный экзамен прошел сегодня в Липецкой области в штатном режиме. Как сообщили в управлении образования и науки региона, он состоялся без детей.

Пробный ЕГЭ продемонстрировал, что в регионе все готово к экзаменам, учтены все требования, в том числе и санитарные. В этом году осуществлять контроль за процедурой проведения Единого государственного экзамена будут более 100 онлайн-наблюдателей регионального Ситуационно-информационного центра.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов считает, что ЕГЭ – это лишь пропуск к дальнейшему образованию: «Наша основная задача – создать условия для непрерывного образовательного процесса, который способен обеспечить качество обучения и воспитания подрастающего поколения».