Продолжается заявочная кампания юбилейного Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020»

Всероссийский конкурс волонтерских инициатив «Доброволец России» проходит в нынешнем году в десятый раз. Конкурс дает возможность пройти обучение у ведущих экспертов онлайн и в рамках окружных форумов добровольцев, выйти на новый уровень развития, найти единомышленников и партнеров, тиражировать свой проект, а также получить грант на развитие своего проекта. Грантовый фонд конкурса составляет 90 млн рублей, что в два раза больше, чем в прошлом году.

Ежегодно в конкурсе «Доброволец России» участвуют тысячи авторов волонтерских и социальных инициатив. В 2018 году на конкурс поступило 15 839 проектов, а в 2019 году – 28 144 инициативы. Общий грантовый фонд за 10 лет существования конкурса составляет 106 млн рублей. В 2020 году участниками конкурса станут граждане России в возрасте от восьми лет, реализующие волонтерские и социальные инициативы.

Заявочная кампания конкурса началась 3 марта и продлится до 30 апреля 2020 года. Заявки на участие принимаются на обновленном портале DOBRO.RU в разделе «Конкурс», а также по всем вопросам можно писать на почту: konkurs2020@dobro.ru. Для участников конкурса разработан курс по социальному проектированию и 22 тематических курса в онлайн-университете социальных наук «Добро.Университет». Кроме того, для участников конкурса предусмотрены электронные задания, которые будут влиять на успешное прохождение конкурсных этапов: размещение информации в социальных сетях, прохождение обучения.

В конкурсе 2020 года несколько этапов.

Четвертьфинал конкурса. Во всех регионах России пройдут региональные этапы конкурса и защита проектов, а также будет проведена заочная оценка проектов федеральной комиссией экспертов. Победители смогут принять участие в полуфинале. Он пройдет на окружных форумах добровольцев в шести регионах. Форумы пройдут с июля по октябрь. По итогам полуфинала лучшие проекты оценит федеральное жюри и участники народного голосования.

Церемония награждения победителей конкурса пройдет 3-5 декабря 2020 года на Международном форуме добровольцев в Москве и будет приурочена к Дню добровольца (волонтера). Победители конкурса получат гранты до 2 млн рублей на реализацию своего проекта, образовательные гранты до 500 тыс. рублей на обучение и повышение квалификации. Призеры примут участие в обучающих стажировках, а также получат возможность представить свой проект руководству страны или региона.

Победители также смогут выбрать наставника для профессиональных консультаций в течение года. В число наставников вошли генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, председатель ВОД «Волонтеры-медики» Павел Савчук, председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Артем Демидов, директор АНО «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова, депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова, олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун и другие.

На Международном форуме добровольцев будет вручена ежегодная премия “Волонтер года”, победителей отметят в 14 номинациях:

Рожденные помогать – проекты в сфере социального добровольчества, направленные на оказание помощи прежде всего незащищенным слоям населения: инвалидам, пожилым одиноким людям, нуждающимся во внимании и постоянном уходе, терминальным больным.

Вдохновленные искусством – проекты культурной направленности, проводимые в музеях, библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и других учреждениях; проекты в области сохранения и продвижения культурного достояния, создания новой атмосферы открытости и доступности культурных пространств, формирования культурной идентичности.

Помощь детям – проекты, направленные на помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также проекты в области воспитания и обучения детей.

Вокруг меня – проекты, направленные на организацию комфортной городской среды, помощь в благоустройстве населенных пунктов и сохранении экологии.

Уверенные в будущем ­ проекты в сфере сохранения исторической памяти, заботы о ветеранах, развития гражданского патриотизма.

Оберегая сердцем – проекты в сфере здравоохранения, призванные повысить качество медицинской помощи на всех ее этапах: профилактическом, лечебном и реабилитационном; проекты в области медицинского сопровождения массовых и спортивных мероприятий, санитарно-профилактической работы и донорства.

Смелые сердцем – проекты в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, содействия службам экстренного реагирования в профилактике и ликвидации чрезвычайных ситуаций, поиска людей, популяризации культуры безопасности среди населения.

Говорит волонтер – проекты в области популяризации позитивного контента, создания новых журналистских и просветительских медиа, либо новых проектов внутри действующих средств массовой информации, а также проекты в сети Интернет.

Организатор добровольчества – проекты специалистов и руководителей органов власти, подведомственных учреждений, НКО, волонтерских центров, ведущих систематическую деятельность, направленную на создание эффективных условий для вовлечения граждан в добровольчество, формирование сообщества добровольцев; руководителей добровольческих проектов, реализуемых в благотворительных фондах, НКО.

Равенство возможностей – проекты, созданные людьми, которые не только сами справляются со сложной жизненной ситуацией (инвалидность, ОВЗ, особенности развития, вынужденный переезд и т. п.), но и помогают другим.

Доброе дело — описание добрых поступков или подвигов, заслуживающих внимания. В эту номинацию подаются не проекты, а жизненные истории людей.

Молоды душой – проекты и инициативы, представленные лидерами, руководителями добровольческих, социально-ориентированных некоммерческих организаций и объединений, государственных организаций и других инициативных групп в возрастной категории старше 55 лет, развивающих «серебряное» добровольчество.

Помощь животным – проекты, направленные на помощь животным и защиту прав животных.

Малая Родина – проекты, направленные на решение социальных проблем, развитие добровольческого сообщества и социальной активности среди населения в селах, деревнях и малых городах (численность населения до 50 тысяч человек).

Организаторы конкурса – Федеральное агентство по делам молодежи, Роспатриотцентр и Ассоциация волонтерских центров. Конкурс является частью президентской платформы Россия – страна возможностей.