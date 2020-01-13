Продолжаются работы по очистке дорог области от снега

Пять тысяч тонн песко-соляной смеси было израсходовано на автомобильных дорогах регионального значения Липецкой области. Снег убирали 212 единиц техники, в их числе 110 комбинированных дорожных машин, 16 погрузчиков, 34 грейдера, 45 тракторов. Спецмашины работали и ночью.

Грунтовые дороги очищены в Тербунском, Добровском, Долгоруковском, Измалковском, Елецком, Задонском, Краснинском районах Липецкой области. Остальные районы чистили частично, сегодня работы продолжаются.

Как сообщает управление дорог и транспорта региона, дорожно-транспортных происшествий, связанных с неудовлетворительным состоянием автодорог регионального значения, не зарегистрировано.