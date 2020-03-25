Проект нового ясельного корпуса обсудили липчане на публичных слушаниях в Липецке

В областном центре продолжаются публичные слушания по проекту планировки и межевания квартала в границах улиц Неделина и Мичурина. Здесь планируется возведение корпуса к детскому саду №113 на 135 мест в целях реализации программы по обеспечению мест в ясельных учреждениях в рамках нацпроекта «Демография».

Для строительства ясельного корпуса необходимо увеличить существующую территорию детского сада более чем на полторы тысячи квадратных метров. Именно это и стало темой обсуждения для 40 жителей квартала и представителей профильных ведомств.

Проектом предполагается, что вместе со строительством будет выполнен ремонт межквартальных проездов с обустройством дополнительных парковочных мест, а также проведено озеленение и благоустройство территории. Также здесь должна появиться современная детская площадка. Жителей интересовали вопросы межевания участков, расположения пешеходных дорожек и спокойствия воспитанников действующего корпуса детского сада. Около десяти человек заявили, что не против благоустройства, но не согласны со строительством яслей.

Председатель городского департамента образования Светлана Бедрова сообщила, что в этом районе очередь в дошкольные учреждения превышает 400 человек. «Около 140 малышей мы направим в ДОУ в рамках комплектования детских садов, но большая часть так и останутся в очереди. Единственное возможное решение проблемы — строительство дополнительного комплекса», — сказала Светлана Бедрова.

Несколько молодых мам выступили за строительство яслей. Окончательное решение должно быть принято региональным управлением строительства и архитектуры по итогам публичных слушаний, которые продлятся до 10 апреля, с учётом всех поступивших пожеланий и предложений.