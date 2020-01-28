Профилактика коронавируса. Что следует знать

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Грязинском, Добринском, Усманском районах И.И. Денисова поделилась с читателями газеты информацией о профилактике коронавируса.

Коронавирусы — большое семейство вирусов, способных вызывать болезни, от обычной простуды до более серьезных состояний.

Ранее неизвестный коронавирус — новый штамм коронавируса, который ранее не выявлялся у людей.

Клиническая картина коронавирусной инфекции зависит от вируса, но распространенные признаки включают в себя респираторные симптомы, высокую температуру, кашель, одышку и затрудненное дыхание. В более тяжелых случаях инфекция может вызвать пневмонию, тяжелый острый респираторный синдром, почечную недостаточность и даже смерть.

В целях недопущения случаев заболевания коронавирусом при зарубежных поездках необходимо соблюдать меры предосторожности:

уточнять в средствах информации (например: сайты Роспотребнадзора, ВОЗ) эпидситуацию в стране, планируемой для посещения, пребывания;

в стране, неблагополучной по коронавирусной инфекции, не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;

избегать тесного контакта с людьми, страдающими острыми респираторными инфекциями;

употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;

не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных. Старайтесь избегать закрытых пространств, где находится большое количество людей;

использовать средства защиты органов дыхания (маски). При ношении маски, помните, что маской нужно закрывать нос, рот и подбородок, менять не реже, чем каждые 2 часа, снимать только за крепления, не касаясь лица и поверхности маски, не использовать повторно, выбросить сразу после окончания использования;

мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи; гигиена рук является более эффективной мерой профилактики заражения воздушно-капельными инфекциями. Мойте руки! Тщательно и часто! Не трогайте лицо руками!;

при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в медицинские организации, не допускать самолечения;

по возможности держитесь от заболевших людей на расстоянии 1,5-2 метров. Прикрывайте рот и нос шарфом или платком. Больше гуляйте на свежем воздухе;

люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать этикет кашля (соблюдать дистанцию, при кашле и чихании прикрываться одноразовыми салфетками, носовыми платками или одеждой, мыть руки);

при обращении за медицинской помощью в Российской Федерации после возвращения из зарубежной поездки, особенно после посещения КНР, необходимо информировать о времени и месте пребывания, возможном контакте в поездке с инфекционным больным своего лечащего врача.

Роспотребнадзор рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от посещения г. Ухань до стабилизации ситуации.

Специфической профилактики на сегодня нет.

Не зарегистрировано ни одного случая заражения среди тех, кто не контактировал с больными непосредственно. Инфекция не передается через посылки с товарами из Китая!