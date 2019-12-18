Проходит областная выставка новогодних композиций «Вместо елки – новогодний букет»

Областная выставка новогодних композиций «Вместо елки – новогодний букет» проходит с 17 по 20 декабря в Центре дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области. Она привлекает внимание подрастающего поколения к проблеме сохранения лесных ресурсов средствами художественно-эстетического творчества, сообщили в региональном управлении образования и науки.

«Воспитание экологической культуры с самого раннего возраста является необходимой частью комплекса мер по сохранению окружающей среды», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В рамках выставки проводится творческий конкурс представленных новогодних композиций по шести номинациям, в том числе «Символ года», «Новогодняя флористика», «Праздничные венки». Лучшие работы будут определены к концу декабря.