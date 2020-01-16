Проходит региональный этап конкурса «Моя страна – моя Россия»

Активных молодых жителей региона приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия». Региональный этап стартовал и продлится до 24 февраля.

В проекте участвуют две категории молодых людей. Первая категория – от 14 до 17 лет, вторая – от 18 до 35 лет. Для каждой разработан свой регламент проведения. Подать заявку на конкурс можно на сайте проекта.

Конкурс проводится с целью привлечения молодёжи к участию в социально-экономическом развитии городов и сёл, разработке и реализации проектов, направленных на совершенствование системы управления российскими территориями, развитие реального сектора экономики, социальной и научно-педагогической сфер.

В задачи проекта входит также содействие участию молодёжи в реализации национальных проектов, развитие социальных лифтов, поддержка проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых граждан.