Проходит региональный этап конкурса «Моя страна – моя Россия»

Активных молодых жителей региона приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия». Региональный этап стартовал и продлится до 24 февраля.
В проекте участвуют две категории молодых людей. Первая категория – от 14 до 17 лет, вторая – от 18 до 35 лет. Для каждой разработан свой регламент проведения. Подать заявку на конкурс можно на сайте проекта.
Конкурс проводится с целью привлечения молодёжи к участию в социально-экономическом развитии городов и сёл, разработке и реализации проектов, направленных на совершенствование системы управления российскими территориями, развитие реального сектора экономики, социальной и научно-педагогической сфер.
В задачи проекта входит также содействие участию молодёжи в реализации национальных проектов, развитие социальных лифтов, поддержка проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых граждан.
«Молодёжь Липецкой области – амбициозная и целеустремлённая. наши молодые профессионалы регулярно добиваются успехов в различных сферах, активно участвуют в обществнно-политической жизни региона. Важно, чтобы они не останавливались, продолжали развиваться, а власть будет оказывать всестороннюю поддержку», — отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамнов.
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