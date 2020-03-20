Прокуратура Липецкой области на фоне ситуации с коронавирусом предостерегла от распространения фейковых новостей

В прокуратуре Липецкой области прокомментировали размеры ответственности за нарушение Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Кодексом об административных правонарушениях.

Установлена административная ответственность за распространение фейковых новостей, а также процедура блокировки информационных ресурсов и страниц, на которых он и размещены. Размер штрафов зависит от тяжести наступивших последствий, — рассказала начальник пресс-службы прокуратуры Липецкой области Татьяна Ткачева.

Так, гражданам, которые впервые совершили правонарушение, грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Должностные лица за фейки заплатят от 50 до 100 тысяч рублей, а юридические лица – от 200 до 500 тысяч рублей.

Если же нарушение повторяется, либо приводит к последствиям в виде помех функционированию объектов жизнеобеспечения, штраф для граждан составит от 100 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – от 300 до 600 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

А если фейк приведет к причинению вреда гражданам или имуществу, массовым беспорядкам, то штраф вырастает в разы: от 300 до 400 тысяч рублей для граждан, от 600 до 900 тысяч рублей для должностных лиц и от 1 до 1,5 миллионов рублей для юридических лиц.

Как рассказала начальник пресс-службы прокуратуры Липецкой области, в нашем регионе уже есть первый прецедент. Жительница Липецка опубликовала на своей странице в «Одноклассниках» недостоверную информацию о заболевших коронавирусом.

Есть еще один момент – недостоверная информация должна быть удалена, в противном случае страницу пользователя или другой интернет-ресурс заблокируют. Следить за этим будет Роскомнадзор.