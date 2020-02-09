Прокуратура Липецкой области подвела итоги работы за 2019 год

Глава администрации липецкой области Игорь Артамонов принял участие в расширенном заседании коллегии органов прокуратуры Липецкой области. Были подведены итоги работы ведомства за 2019 год и поставлены задачи по укреплению законности и правопорядка на текущий год.

«Мы очень тесно взаимодействуем с прокуратурой. В минувшем году вместе нам удалось решить ряд проблем, в том числе по вопросу обманутых дольщиков и в сфере ЖКХ. Продолжим и дальше активно взаимодействовать с ведомством по наведению порядка во всех сферах. Незаконные действия должны пресекаться, будем это контролировать», – отметил глава региона Игорь Артамонов.

В 2019 году прокуратура Липецкой области решала задачи по укреплению законности и правопорядка, обеспечению защиты прав и свобод человека, интересов общества и государства. Повышенное внимание уделялось исполнению законодательства в сферах экономики, экологии, защите предпринимательской деятельности, своевременности выплаты заработной платы. Было выявлено почти 2,5 тыс нарушений в сфере оплаты труда. В настоящее время задолженность по заработной плате в регионе отсутствует.

Всего в 2019 году было выявлено более 40 тыс нарушений. Из них свыше 26 тыс – в сфере надзора за соблюдением социальных прав. Рассмотрено более 30 тыс обращений граждан.

По мотивам прокурорских проверок возбуждено 259 уголовных дел. К административной ответственности привлечено около 4 тыс правонарушителей. В сфере противодействия коррупции выявлено и пресечено почти 2,5 тыс нарушений.

На заседании коллегии отмечалось, что в 2019 году в Липецкой области отмечено снижение преступности, в том числе случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, квартирных краж, грабежей. Сократилась уличная преступность, а также количество преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения.