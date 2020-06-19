Прокурор области предложил внести изменения в административный кодекс Липецкой области

Прокурор Липецкой области в порядке законодательной инициативы направил в региональный парламент проект закона области «О внесении изменения в статью 13.3 Кодекса Липецкой области об административных правонарушениях».

Законопроектом предлагается наделить председателей комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и их заместителей, а также председателей административных комиссий и их заместителей дополнительными правами. Согласно документу, они составлять протоколы об административном правонарушении в случаях неуплаты в установленный срок административных штрафов, наложенных на них на основании постановлений, вынесенных по делам об административных правонарушениях данными коллегиальными органами.

Проведенной прокуратурой области анализ состояния законности в сфере административной юрисдикции выявил проблему недостаточно высокой эффективности взыскания административных штрафов с правонарушителей.

Так, в 2019 году административными комиссиями городов и районов области рассмотрено 6200 дел об административных правонарушениях, по которым были применены штрафные санкции на общую сумму 8 775 450 руб. При этом реально было взыскано 5 259 972 руб.

При этом правонарушителями зачастую в установленный срок административный штраф не уплачивается, что не согласуется с принципом неотвратимости наказания.

Между тем, неуплата административного штрафа в установленный срок также является административным правонарушением и влечет наложение административного штрафа в 2-кратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1 тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.