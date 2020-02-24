Прокурор района проведет выездной прием в Александровке

Прокуратура Добринского района информирует жителей района о том, что в целях облегчения доступа населения к получению квалифицированной бесплатной правовой помощи, укрепления доверия населения к органам прокуратуры 26 февраля прокурор Добринского района Болгов Д.В. проведет выездной прием жителей района.

Он состоится с 10.00 до 12.00 в здании администрации сельского поселения Новочеркутинский сельсовет по адресу: с. Александровка, ул. Интернациональная, 22. При себе иметь личный паспорт.