Прошли совещания сотрудников липецкой Госавтоинспекции с водителями автобусов по обеспечению безопасности пассажирских перевозок

Совещания с участием работников и должностных лиц пассажирских автопредприятий проводят сотрудники липецкой Госавтоинспекции в областном центре. Главная цель таких встреч – обеспечение безопасности пассажирских перевозок.

Как сообщили в управлении ГИБДД по региону, для Липецка эта проблема остается актуальной. За два месяца нынешнего года на дорогах областного центра было зафиксировано 18 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов. Различные травмы в них получил 21 человек, один погиб.

Представители городской Госавтоинспекции назвали основные причины аварий, произошедших по вине водителей. Эксперты подробно разобрали с водителями конкретные примеры ДТП, причины, способствующие возникновению аварийных ситуаций, и возможности исключения опасных моментов из повседневной практики.

Сотрудники ГИБДД также напомнили об ответственности за техническое состояние автобусов, подчеркнув недопустимость эксплуатации неисправных транспортных средств. Автоинспекторы рекомендовали должностным лицам пассажирских предприятий усилить профилактическую работу с водительским составом, призвав к проведению дополнительных инструктажей по соблюдению ПДД перед выпуском автобусов на линию.

Предотвращение аварийности, сведение к минимуму тяжести последствий ДТП – в числе приоритетов деятельности администрации Липецкой области. «Повышение уровня безопасности на дорогах – общая задача, которую необходимо решать с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – подчеркивает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.