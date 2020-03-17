Противопожарная кампания «Останови огонь!» проходит в регионе

Масштабная информационная противопожарная кампания «Останови огонь!» проходит в Липецкой области при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства, Авиалесоохраны, органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере лесных отношений, специализированных учреждений по охране лесов от пожаров, добровольных лесных пожарных.

Основная цель федеральной кампании «Останови огонь!», которая проводится третий год, – снижение риска возникновения рукотворных природных пожаров. В связи с тем, что несанкционированные выжигания сухой растительности на полях, придомовых территориях, дачных участках и других землях являются основной причиной лесных пожаров в весенний период, необходимо соблюдать запрет на такие выжигания.

«Лесные пожары наносят огромный ущерб природе и могут спровоцировать большую беду. Обеспечить сохранность лесов – общая задача органов власти и граждан», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Минприроды России и Рослесхоз призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к лесу территориях: сухую прошлогоднюю траву рекомендуется косить, листву сжигать только в специально отведенном месте вдали от леса, не оставлять без присмотра костры, не бросать непотушенные сигареты и спички. В условиях устойчивой сухой и ветреной погоды или при штормовом предупреждении не рекомендуется проводить пожароопасные работы.

Как сообщили в управлении лесного хозяйства Липецкой области, на теле- и радиоканалах области, светодиодных экранах Липецка, на вокзалах и в супермаркетах будут размещены социальные аудио- и видеоролики противопожарной тематики, подготовлены памятки для школьников. Сотрудники управления, лесхозов, лесничеств и областного Лесопожарного центра проводят открытые уроки в школах, организованы конкурсы рисунков и плакатов. В сети Интернет, на сайте управления, а также в социальных сетях будут размещены ролики «Останови огонь!».