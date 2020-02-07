Пять команд педагогов из Липецкой области вышли в полуфинал конкурса «Учитель будущего»

Определены 1200 полуфиналистов профессионального конкурса «Учитель будущего» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Из Липецкой области в полуфинал вышли пять команд педагогов.

В полуфинале конкурса Липецкую область представят команды регионального Центра непрерывного образования обучающихся с особыми образовательными потребностями «Траектория», гимназии № 12 и лицея № 44 города Липецка, елецкой гимназии № 5. В каждой команде по три человека. Среди участников конкурса по ЦФО липецкая гимназия № 12 – единственная образовательная организация, из которой в полуфинал вышли сразу две педагогические команды.

«Радует, что у нас есть учебные заведения, которые показывают хорошие результаты. Мы работаем над тем, чтобы все учебные школы региона успевали за современными тенденциями и прилагаем большие усилия для достижения этой цели», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

Выполняя задания дистанционного этапа, участники проходили тестирование по предметам преподавания, возрастной психологии и педагогике, а также по нормам языка и культуре речи.

«В тестировании приняли участие свыше 30 тысяч учителей. Каждый блок тестирования открывался последовательно после прохождения предыдущего, – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – По итогам онлайн-этапа мы определили 400 команд – всего 1200 человек, которые теперь продолжат борьбу за победу на очных региональных полуфиналах».

Все конкурсанты, успешно преодолевшие дистанционный этап, получили доступ к электронным библиотекам и вебинарам. Финалистов ждёт программа совершенствования профессионального мастерства. Команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России. Конкурс реализуется в рамках национального проекта «Образование».