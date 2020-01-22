Пять семей из Липецкой области получили первые сертификаты для открытия собственного дела

Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова вручила липецким семьям первые сертификаты на получение финансовой помощи на основании соцконтракта. Торжественная церемония прошла в Усмани.

Пять малообеспеченных семей из Грязинского и Усманского районов получат по 250 тысяч рублей для открытия собственного дела. Накануне их заявления были рассмотрены и одобрены на заседании межведомственной комиссии регионального управления социальной защиты населения.

Сертификаты получили Любовь Шарова, Ирина Палагина, Наталья Жданова из Усманского района и Ольга Карлина, Ирина Молодцова из Грязинского района. Средства они направят на выращивание садовой земляники.

«Очень приятно, что в малом городе Усмань открывается этот проект. Еще в 2019 году, обращаясь к Федеральному Собранию, президент России Владимир Путин объявил о реализации пилотного проекта по борьбе с бедностью в ряде регионов, которые будут к этому готовы. Ваша область вошла в проект, определила путь по выявлению семей, которые нуждаются в помощи и к 1 января 2020 оказалась готовой реализовать первые соцконтракты. Хочется искренне пожелать успехов жителям, которые заключили соцконтракты. Надеемся, это поможет им исправить материальное положение и зарекомендовать себя в статусе предпринимателей», — сказала Татьяна Голикова.

Ранее в регионе для открытия собственного дела можно было получить от 25 до 50 тысяч рублей. С 1 января 2020 года сумма, которую выделяют по социальному контракту, значительно увеличилась. Жители области, желающие заняться предпринимательской деятельностью в рамках социального контракта, могут получить до 250 тысяч рублей. Соответствующее постановление о порядке предоставления такого вида государственной социальной помощи подписал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Это решение направлено на исполнение поручений и посланий Президента России Владимира Путина, предложившего существенно расширить механизм использования социальных контрактов для борьбы с бедностью.