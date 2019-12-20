Работа по минимизации коррупционных рисков в сфере сельского хозяйства Липецкой области будет совершенствоваться

Заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Липецкой области провел сегодня глава региона Игорь Артамонов.

Начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих доложил о проводимой работе по совершенствованию мер антикоррупционной профилактики при предоставлении мер государственной поддержки в сфере сельского хозяйства.

Важными вопросами заседания стали меры по обеспечению требований антикоррупционного законодательства в деятельности хозяйственных товариществ и обществ, созданных на основе (с использованием) государственной собственности Липецкой области и представителей области в органах управления таких товариществ и обществ. Также говорилось о внедрении практики представления декларации об отсутствии конфликта интересов в деятельности отдельных категорий государственных гражданских служащих области.

По итогам заседания принято решение совершенствовать работу по выявлению и минимизации коррупционных рисков в сфере сельского хозяйства Липецкой области.