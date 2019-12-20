В регионе

Работа по минимизации коррупционных рисков в сфере сельского хозяйства Липецкой области будет совершенствоваться

18 минут назад
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Заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Липецкой области провел сегодня глава региона Игорь Артамонов.

Начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих доложил о проводимой работе по совершенствованию мер антикоррупционной профилактики при предоставлении мер государственной поддержки в сфере сельского хозяйства.

Важными вопросами заседания стали меры по обеспечению требований антикоррупционного законодательства в деятельности хозяйственных товариществ и обществ, созданных на основе (с использованием) государственной собственности Липецкой области и представителей области в органах управления таких товариществ и обществ. Также говорилось о внедрении практики представления декларации об отсутствии конфликта интересов в деятельности отдельных категорий государственных гражданских служащих области.

По итогам заседания принято решение совершенствовать работу по выявлению и минимизации коррупционных рисков в сфере сельского хозяйства Липецкой области.

«В регионе особое внимание уделяется организации антикоррупционной пропаганды, формированию в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, информационному обеспечению антикоррупционной политики», — подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

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