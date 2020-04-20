Работающие жители области старше 65 лет будут на больничном до конца апреля

В Правительстве РФ подписано Постановление «О внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше».

Временный порядок дистанционного оформления больничных для работающих граждан 65 лет и старше в период с 20 по 30 апреля будет аналогичен тому, что действует в период с 6 по 19 апреля.

Управляющий Липецким региональным отделением Фонда социального страхования РФ Сергей Зачиняев обратил внимание страхователей Липецкой области, что необходимо с 20 апреля 2020 года направлять реестры на выплату пособий в Липецкое региональное отделение Фонда.

Листки нетрудоспособности, оформленные в связи с действием режима самоизоляции, будут оплачены из средств Фонда социального страхования РФ. Самим работникам не нужно представлять никаких дополнительных документов. Все необходимые данные работодатели передают в реестрах в региональное отделение Фонда. А уже оттуда сведения направляются в медицинскую организацию, которая уполномочена открывать листки нетрудоспособности.

Оплата электронных больничных будет произведена в течение семи дней с момента их формирования. Расчёт пособия по временной нетрудоспособности проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни нетрудоспособности оплачиваются в стопроцентном размере. Для расчёта берётся заработок за два года, но при этом ограничивается среднемесячным заработком 69961,65 рублей.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Липецкого регионального отделения ФССРФ.