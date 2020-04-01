Работникам добринского сельхозпредприятия выплатили долги по зарплате после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Добринского района провела проверку по обращению работников ООО СХП «Добринский» по вопросу нарушения трудового законодательства в части своевременной и в полной объеме оплаты труда.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ работодатель обязан выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день , установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

В нарушение указанных требований закона 32 работниками предприятия не была выплачена заработная плата за февраль 2020 года, в результате чего образовалась задолженность в размере 143 000 руб.

По результатам проверки в рамках полномочий по защите трудовых прав граждан прокурор обратился в суд с требованием о принудительном взыскании с работодателя начисленной, но своевременно не выплаченной заработной платы.

В отношении виновного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

В результате принятых мер задолженность по заработной плате перед работниками предприятия полностью погашена, сообщает прокуратура Добринского района.