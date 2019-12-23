Работников и ветеранов энергетического комплекса поздравили с профессиональным праздником руководители региона

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин поздравили работников и ветеранов энергетического комплекса с отмечаемым сегодня профессиональным праздником.

«Энергетическая отрасль по праву считается базовой в экономике, и ваш успешный труд – это весомый вклад в развитие и процветание Липецкой области и России в целом, – говорится в поздравлении. – Энергия тепла и света несет комфорт и уют в дома людей, от вашего труда зависит бесперебойная работа предприятий и организаций региона. Сегодня почти 14 тысяч квалифицированных специалистов отрасли обеспечивают надежное снабжение тепловой и электрической энергией потребителей в Липецкой области.

Особое внимание традиционно уделяется подключению социально-значимых потребителей – дошкольных, образовательных, медицинских учреждений, физкультурно-оздоровительных комплексов, объектов жилищного строительства. Продолжает успешно реализовываться в области и программа энергосбережения. Ведется большая просветительская работа среди жителей и предпринимателей в сфере экономии ресурсов.

Особой признательности за добросовестный труд заслуживают ветераны энергокомплекса. Накопленный опыт поколений энергетиков, строителей, проектировщиков, ученых позволяет нам уверенно смотреть в завтрашний день, активно и динамично развиваться, решать сложные социальные и экономические задачи, повышать качество жизни липчан».