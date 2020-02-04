Работы участников плэнера будут представлены на выставке «Художники России о земле Липецкой»

Открытие выставки «Художники России о земле Липецкой» состоится в фойе Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого. Экспозиция представит лучшие работы участников проекта «Липецкий пленэр художников Центрального федерального округа», собранные за 15 лет его проведения.

Липецкий пленэр – масштабная долгосрочная программа, направленная на поддержку изобразительного искусства. Каждый год он «переезжает» в другой район области, предоставляя художникам возможность воплотить в произведениях природные и архитектурные особенности нашего региона. Пленэры собирают живописцев из областей Центральной России и Москвы. Всего в них приняли участие более 300 художников ЦФО, написано свыше 2,5 тыс картин.

«Традиция проведения пленэров особенно важна для развития культуры и укрепления творческих связей», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.