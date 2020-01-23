Районка вновь свела ученицу с учителем

Почти через 70 лет женщина из газеты узнала о судьбе любимого педагога, предмет преподавания которой потом выбрала для себя в вузе.

Неужели это она?

Осенью, перед Днём учителя, наша газета писала о ветеране педагогического труда из Паршиновки Марии Степановне Болдиной, учителе биологии и химии. 81-летняя женщина рассказала, что после той публикации ей позвонил Николай Никифорович Юриков, работавший когда-то в их хозяйстве ветврачом.

— Я очень удивилась тому, что люди помнят обо мне, ведь не встречала его примерно с 1966-го, — рассказывает собеседница. – А не так давно в «Добринских вестях» сама увидела знакомую фамилию «Е.Г. Зверкова», какая проживает в Верхней Матрёнке. Неужели это моя учительница? Когда-то она преподавала у нас биологию. Именно Екатерина Георгиевна мне привила любовь к своему предмету. Была очень требовательной и строгой, однако и знаний нам тоже давала много. Глядя на неё, я стала тоже биологом-химиком.

Мария Степановна призналась, что ей не верилось только, что учительница жива, ведь ей сейчас самой уже 9-й десяток идёт. Сколько ж тогда Екатерине Георгиевне, если во время учёбы у неё была 10-12-летней девчонкой. Однако М.С. Болдина, долго не раздумывая, решила написать письмо в Верхнюю Матрёнку, в каком напомнила о себе, сказав, что тогда носила фамилию Чиркова, и написала номер телефона.

1966 г. Коллектив учителей и техработников Паршиновской школы. М.С. Болдина сидит первая справа.

«Вы для меня Машенька»

— Вы просто не представляете, каково было потом услышать голос строгого учителя в трубке! А он совсем и не изменился с той поры. Ей идёт 91-й год. «Я Вас помню, — сказала она мне и спросила: — Можно я Вас буду Машенькой называть? Я рада «встрече» с Вами, помню Вас. Спасибо, что предоставили мне возможность вспомнить мою молодость!» — призналась Екатерина Георгиевна в разговоре со мной.

Педагог с подопечной поговорили о своих судьбах. Потом бывшая ученица рассказала землякам, с кем «увиделась» благодаря «Добринским вестям». Многие старожилы тоже хорошо помнят Зверкову и говорят ей спасибо за знания. А имела их учительница и сама очень прочные, так как успела получить к началу трудовой деятельности в нашей местности красный диплом об окончании очного отделения биолого-химического факультета Борисоглебского учительского института, а через несколько месяцев – такой же, с отличием, ей вручили об окончании заочного отделения географического факультета Воронежского вуза.

1952 г. Вот такой девчонкой училась М.С. Болдина у Е.Г. Зверковой.

В Ровенке тогда не было ни дорог, ни клуба

— Мы в Ровенку в 1950-м работать приехали четыре девчонки, — вспоминает Екатерина Георгиевна. — После города Борисоглебска, а я и родилась недалеко от него, в этом селе, конечно, всё выглядело убого: ни дорог, ни клуба…

Молодую учительницу ученики, среди которых из-за войны были и переростки, сразу же пригласили на свидание, написав нехитрую записку: «Приходи на пятак». В ней же указали место и время.

— И Вы, совершенно не зная никого, туда пошли? – спрашиваю у неё.

— Да, меня там радушно встретили те, кого я начала учить, но тут же все стихли. Пришла к ним и говорю: «Развлекайте меня! Зачем тогда пригласили-то?». Они молчат…

Дальше ситуация у юной учительницы и местных юношей автору этих строк напомнила эпизод из фильма «Весна на Заречной улице». Только в нём героиня сама себе заказала по радио симфонию, чем совершенно шокировала ухажёра, наша же землячка пошла дальше: она на этом «пятаке» у сельских парней лично стала спрашивать про произведения великих композиторов и писателей…

— И как на это отреагировали они потом в школе? – вновь интересуюсь у Зверковой.

— Как ни странно, но с уважением. Они поняли, что надо многому научиться, чтобы быть интересным собеседником. Вообще, ребятишки с жадностью старались тогда учиться. Не было там никакого оборудования, и я за ним ездила в Борисоглебск. Мой вуз мне помогал.

Учила героя Чиркова

Ещё из жизни в Ровенке Екатерина Георгиевна со смехом вспомнила один из 7 ноября, что встретила там. И в деревнях в тот период проводились демонстрации…

— Я вышла на улицу на Октябрьскую 1952-го года и вдруг увидела много ровенцев, идущих по дороге и выбивающих звуки, похожие на африканский «Там-там». Подошла поближе и обмерла: в закопченные печные заслонки шагавшие били такими же «чистыми» железными крюками для золы. Разглядев всех, поняла: мужчины переодеты в женщин, а те – наоборот. Только позднее мне объяснили, что это местные юмористы так веселили земляков: не было никаких музыкальных инструментов для шествия.

И, разумеется, ветеран педагогического труда не могла не сказать, что работала в Ровенской школе вместе с Героем Советского Союза Фёдором Тихоновичем Чирковым. Только, прежде чем он стал ей коллегой, пришлось Героя сначала лично научить, потому что до войны он окончил всего 4 класса.

— Фёдор Тихонович учился у меня в 5-7-х классах. Потом окончил учительские курсы и стал преподавать физкультуру. Ребятня, особенно мальчишки, его уважали очень.

Е.Г. Зверковой (сидит слева) довелось вместе поработать с Героем Советского Союза Ф.Т. Чирковым.

Как выглядеть в 90 бодро?

— А как Вы оказались в Верхней Матрёнке? Почему покинули Ровенку?

— Тут до того была 7-летка, в 1954-м решили открыть 8-летку, а учителей с высшим образованием не было. Так и пригласили: мне, как учителю, было интереснее в этой большой школе работать, а на тот момент со всей округи здесь собрались три восьмых класса по 40 человек.

В Верхнематрёнской школе Е.Г. Зверкова проработает до 1981-го. Выйдет замуж, у неё родится дочь Ольга (О.И. Ефимова, проживающая сейчас в Средней Матрёнке), какая продолжит дело мамы и станет учителем истории. Позднее бабушку своими успехами будут радовать двое внуков.

Из деятельности в этой школе Екатерина Георгиевна тоже вспомнила весёлый случай, когда она так интересно пятиклашкам рассказала про Дальний Восток и Сибирь, где есть тигры, Байкал, Амур, горячие источники и другие красоты, что один ребёнок решил туда бежать. Благо, он проболтался друзьям, а те рассказали учительнице. Педагог всё-таки убедила мальчишку, что лучше повременить с этим делом. Пообещала взять его с собой, как только группа от школы поедет в какой-нибудь город на экскурсию. И сдержала слово: он много раз путешествовал с учителем географии по стране. Больше всего ему понравился Ленинград, где бывший ученик сейчас и проживает.

90-летняя женщина, между прочим, хорошо выглядит, прекрасно всё помнит и ещё лучше рассказывает. Настоящее радио. Заслушаешься. Она не сидит в одиночестве, на что жалуются многие её ровесницы и даже те, кто намного моложе, а посещает клуб людей пожилого возраста «Золотой возраст», во время заседаний рассказывает одногруппникам о политике и овощеводстве, так как сама, будучи биологом, на своём огороде высаживала 74 сорта помидоров. Сейчас, разумеется, меньше. В доме газового отопления нет, топит плиту дровами. Конечно, во многом ей помогает соцработница Оксана Фёдоровна Литвинова, какую она называет чудесным человеком.

— Я, вообще, считаю, если сама хороший человек, то и окружать тебя будут только хорошие люди, — подытожила Екатерина Георгиевна.

Вот так наша газета вновь связала бывших знакомых.

— Если не районка, откуда б я тогда узнала о Екатерине Георгиевне, — добавила Мария Степановна. — «Добринские вести» нам очень помогают в жизни.

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.