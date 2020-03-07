Районный конкурс «Воспитатель года – 2020» выявил победителя

В Добринке прошел районный конкурс «Воспитатель года – 2020».

Своё педагогическое мастерство и эрудицию продемонстрировали 4 воспитателя, сообщает районный отдел образования.

Надежда Владимировна Лагуткина из детского сада №4 п. Добринка (педагогический стаж 20 лет),

из детского сада №4 п. Добринка (педагогический стаж 20 лет), Елена Владимировна Долгих ГДО МБОУ СОШ №2 п. Добринка (педагогический стаж 33 года),

ГДО МБОУ СОШ №2 п. Добринка (педагогический стаж 33 года), Оксана Юрьевна Зимина из ГДО МБОУ «Лицей №1» п. Добринка (педагогический стаж 15 лет),

из ГДО МБОУ «Лицей №1» п. Добринка (педагогический стаж 15 лет), Кристина Сергеевна Губина, представляющая детский сад №2 п. Добринка (она проработала в должности воспитателя 3,5 года).

В итоге победителем районного конкурса «Воспитатель года» стала Оксана Юрьевна Зимина. Она доказала что педагогический дар — это, прежде всего, призвание и огромный труд, а современный высококлассный педагог — не просто носитель глубоких знаний о предмете, но человек по-настоящему творческий, энергичный, бесконечно преданный своему делу.