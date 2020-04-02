Районный центр занятости оказывает услуги в электронном виде

Добринский районный центр занятости населения продолжает работать в дистанционном формате и оказывает государственные услуги в электронном виде.
Получить услуги можно через «Интерактивный портал службы занятости населения Липецкой области».
Для этого необходимо:
1.Войти в личный кабинет Интерактивного портала:
- с помощью существующих учетных записей Интерактивного портала (полученных ранее при личном посещении центра занятости населения);
– с помощью учетной записи портала Госуслуг (если уже есть регистрация на портале Госуслуг);
2.Выбрать из перечня необходимую государственную услугу.
3.Заполнить заявление на получение государственной услуги (например: «Содействие в поиске подходящей работы»).
4.Приложить к анкете полный пакет копий документов (фото, скан-копий):
- заявление-анкета о предоставлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы
- паспорт,
- трудовая книжка или документы, их заменяющие;
- документ об образовании или удостоверяющий профессиональную квалификацию;
- справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы;
- граждане, имеющие группу инвалидности, предоставляют индивидуальную программу реабилитации, выданную государственной службой медико-социальной экспертизы;
- лица, имеющие ограничения в трудовой деятельности по состоянию здоровья, предъявляют соответствующие документы.
Впервые ищущие работу (ранее не работавшие), не имеющие профессии (специальности) предоставляют паспорт и документ об образовании.
5.Отправить заявление посредством Интерактивного портала на дальнейшую обработку.
6.Если каких-либо сведений для оказания государственной услуги у Вас не хватает, Вам необходимо связаться со специалистом центра занятости населения по телефону: 8 47462 2-30-01; 8 47462 2-30-00; 8 47462 2-30-03 E:mail: centr_zan@dobrinka.lipetsk.ru
После отправки заявления дальнейшая работа будет осуществляться специалистами центра занятости населения, которые поддерживают связь через Интерактивный портал, по телефону или электронной почте.
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