Размер государственной социальной помощи увеличится на основании социального контракта

Руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов подписал постановление о реализации закона Липецкой области «О государственной социальной помощи». Документ определяет порядок ее предоставления на основании социального контракта и форму такого контракта.

Социальный контракт – соглашение, которое заключено между гражданином и учреждением социальной защиты населения по месту жительства гражданина. Учреждение обязуется оказать гражданину помощь на основании социального контракта, а гражданин обязуется реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации.

«В преодолении бедности Липецкая область является пилотным регионом с декабря 2018 года. Мы будем на острие этого направления, чтобы на наш опыт ориентировалась вся страна», – подчеркивает Игорь Артамонов.

С нового года в регионе размер государственной социальной помощи на основании социального контракта увеличивается в несколько раз. Такое решение направлено на исполнение поручений и посланий Президента России Владимира Путина, предложившего существенно расширить механизм использования социальных контрактов для борьбы с бедностью. Претендовать на такую помощь могут семьи и одиноко проживающие граждане, имеющие среднедушевой доход, размер которого не превышает величину прожиточного минимума.

Для получения социальной помощи один из членов семьи или одиноко проживающий гражданин должен обратиться в учреждение социальной защиты населения по месту жительства или в многофункциональный центр с соответствующим заявлением и подготовленным пакетом документов.

Соцконтракт заключается на срок от трех месяцев до одного года, исходя из содержания программы социальной адаптации. Причинами для отказа являются недостоверные сведения, содержащиеся в представленных документах, или отсутствие оснований для получения социальной помощи.

Уже через семь рабочих дней после заключения социального контракта денежные средства перечисляются на лицевой счет заявителя. Срок соцконтракта может быть продлен, но не более чем на год из-за длительной болезни или смерти членов семьи. В постановлении предусмотрена и возможность досрочного расторжения соцконтракта в ряде случаев в одностороннем порядке. Кроме того, если получатель прекращает индивидуальную предпринимательскую деятельность по собственной инициативе в период действия социального контракта, то он обязан вернуть все полученные денежные средства.

Дифференцированная помощь на основе социального контракта позволит увеличить доходы малообеспеченных семей и граждан, повысить их социальную ответственность и одновременно ослабить иждивенческий настрой, считает глава региона. Игорь Артамонов также подписал постановление о создании межведомственной комиссии по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта. Документом утвержден ее состав и Положение о комиссии.