Разработаны новые меры поддержки малого бизнеса в Липецкой области

Новые меры по сохранению и поддержке малого бизнеса в период ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции, разработаны в Липецкой области. Эта деятельность ведется в тесном сотрудничестве с представителями бизнес-сообщества, встречи с которыми постоянно проводит глава региона Игорь Артамонов.

«Атмосфера конструктивного взаимодействия между властью и предпринимателями способна стать одним из серьезных факторов в процессе выработки дополнительных мер поддержки малого бизнеса, который сегодня в силу введения ограничительных мер из-за распространения коронавируса несет значительные убытки», – считает Игорь Артамонов.

Как сообщили в Липецком областном фонде поддержки малого и среднего предпринимательства, бизнесменам здесь предоставляют займ «Антикризисная поддержка».

Займ предоставляется субъектам МСП, осуществляющим деятельность в отраслях в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Цель займа:

-на выплату заработной платы, аренды, нлогов, но не менее 80% от суммы займа:

— на пополнение оборотных средств, но не более 20% от суммы займа.

Максимальный размер: не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей.

Проценты в первый год пользования займом: 0,1% годовых, за второй год — в размере ключевой ставки ЦБ РФ.

Срок займа: до 24 месяцев.

Отсрочка возврата суммы займа: до 9 календарных месяцев.

Обеспечение по займу:

— при сумме займа менее 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей – поручительство собственников бизнеса и третьих лиц;

— при сумме займа свыше 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей – залог имущества, поручительство собственников бизнеса и/или третьих лиц.

Требования к заёмщику:

— заёмщик не получал после 1.04.2020 г. кредит/займ на выплату зарплаты в иных финансовых организациях.

— займщик сохраняет на протяжении срока пользования займом списочную численность работников на уроне не ниже 80% по состоянию на 1.03.2020 г.

Срок рассмотрения заявления: не более четырех рабочих дней, с момента предоставления полного пакета документов.

За подробной информацией следует обращаться в Липецкий областной фонд поддержки малого исреднего предпринимательства. В настоящий момент работа с клиентами ведется в дистанционном режиме.

Все консультации связанные с получением займов и обслуживанием действующих договоров займов осуществляются ежедневно с 8-30 до 17-30 по телефонам: +7 (4742) 55-12-95, 55-13-85.

Пакет документов на получение займа размещен на сайте lipfond.ru/займ «Антикризисная поддержка», документы отправляется в виде скан-копий в формате PDF (в zip, rar архиве) на адрес эл. почты email@lipfond.ru.