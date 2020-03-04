«Разрешите поздравить!». Добринские автоинспекторы дарили автоледи цветы и подарки

Незадолго до Международного женского дня добринские автоинспекторы провели традиционную акцию «Цветы для автоледи!». Это мероприятие полицейские проводят в нашем поселке уже не первый год, но оно по-прежнему вызывает самые положительные эмоции у представительниц прекрасного пола. Ведь главной причиной остановки сотрудниками ДПС женщин-водителей становится не наказание за нарушение правил дорожного движения, а поздравление с весенним праздником и вручение приятных подарков.

В этот раз местом дежурства для экипажа ДПС была выбрана кольцевая в районе автозаправок. В акции также приняли участие инспекторы ДПС, лейтенанты полиции Виктор Юшков и Алексей Незнамов.

Так как был рабочий день, да еще и девять часов утра, первую претендентку на поздравления нам пришлось подождать порядка 20 минут. Но, тем не менее, удача сопутствовала дежурившим в этот день. Семь алых роз и памятных подарков нашли своих прекрасных обладательниц в течение полутора часов.

Правда, женщины сначала не понимали причин их остановки, доставали из бардачка автомобиля водительские удостоверения и другие документы, а узнав об акции, благодарили полицейских за внимательное отношение и обещали всегда быть аккуратными за рулем.