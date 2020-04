Разъяснение правил пропускного режима, который будет действовать в Липецке, Задонске, Чаплыгине и Ельце

View this post on Instagram

Разъяснения правил пропускной системы ❓Где вводится пропускная система? — С 17 апреля в Липецке, Задонске, Чаплыгине и Ельце вводится пропускной режим. Соответствующее постановление подписал глава региона. Дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принимаются на основании Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и в целях реализации дополнительных мер, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области, установленных постановлением администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) в Липецкой области». Подробнее на нашем сайте dobvesti.ru